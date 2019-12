Das ist Österreichs bestes Handynetz 2019

5G

Künftig könnten durch den neuen Mobilfunkstandard 5G die Karten völlig neu gemischt werden. Bis es aber so weit ist, dürfte noch einige Zeit vergehen. Aktuell liefern sich Netzbetreiber auf der ganzen Welt ein Wettrennen darüber, wer den neuen Standard am schnellsten ausbauen und möglichst breit verfügbar machen kann.

Obwohl in aller Munde, ist 5G für den durchschnittlichen Handynutzer aktuell irrelevant und wird es das auch noch absehbare Zeit bleiben. Grund dafür ist, dass 5G-fähige Handys erst in den kommenden Jahren in großer Stückzahl verfügbar sein werden.

Auch muss bei der Netzabdeckung in Österreich noch viel getan werden. Und nicht zuletzt sind die 5G-Tarife heute preislich noch wenig attraktiv. Wer also mobil surft, wird das in Österreich auch bis Ende 2020 mit hoher Wahrscheinlichkeit noch im 4G-Netz tun.