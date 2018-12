futurezone Netztest: Das ist das beste Mobilfunknetz Österreichs

Wie der Test durchgeführt wurde

Gemessen wurde stationär, sowie auf Autobahnen und in Zügen. Heuer haben die sogenannten „Drivetests“ überwogen, also Tests im fahrenden Auto.

Um zum Endergebnis zu kommen, wurden verschiedene Teildisziplinen definiert. Etwa, wer lädt Google.at in der Steiermark am schnellsten, oder wer hat in Tirol die geringste Ping-Verzögerung. Konnte ein Betreiber die besten Ergebnisse eines Unterpunktes erzielen, bekommt er die Höchstpunktzahl von zehn Punkten. Der Zweitplatzierte bekommt neun Punkte und der Drittplatzierte zehn Punkte.

Die Datentest verliefen auf zwei verschiedenen Ebenen. Einerseits wurde die Verbindung zu speziellen Testservern überprüft, die extra für diesen Zweck existieren. Um aber auch ein Bild davon zu bekommen, wie Nutzer das Netz tatsächlich erleben, wurden in einem zweiten Schritt auch Verbindungen zu populären Online-Diensten überprüft.

Getestet wurde auch, wie gut das Streaming über den Videodienst YouTube funktioniert. Bei den Messungen sind keine speziellen Handys oder Gerätschaften zum Einsatz gekommen, sondern gewöhnliche Smartphones, wie sie auch im Handel erhältlich sind. Genutzt wurde eine spezielle App des britischen Unternehmens Metricell.

Überhitzt

Damit ihnen nicht der Strom ausgeht, mussten die Smartphones permanent geladen werden. Dieser Umstand in Verbindung mit der Belastung durch die permanenten Tests war für manche Geräte zu viel, wie Netzexperte und Testleiter Jürgen Dalmus erzählt. So überhitzten die Handys zum Teil im Auto und schalteten sich ab, weswegen die Test-Software entsprechend angepasst werden musste. Ein Grund dafür war auch, dass in den Handys immer stärkere Chips zum Einsatz kommen, die auch Hitze erzeugen. „Die Smartphones sind für diese Dauernutzung nicht ausgelegt“, so Dalmus.