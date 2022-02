Alphabet als großer Pandemie-Sieger: Google-Mutter verdoppelt Gewinn

Der Trend zu Homeoffice und Online-Shopping während der Coronapandemie hat der Google-Muttergesellschaft Alphabet einen spektakulären Gewinnzuwachs beschert. Wie der US-Internetriese am Dienstag mitteilte, verdoppelte sich der Gewinn im vergangenen Jahr nahezu. 2021 erwirtschaftete Alphabet demnach einen Nettogewinn von 76 Milliarden Dollar (67,5 Mrd. Euro). Mit seiner wachsenden Marktmacht gerät das Unternehmen jedoch weltweit zusehends in den Fokus von Regulierungsbehörden.

Allein im vierten Quartal machte der US-Konzern bei einem Umsatz von 75,33 Mrd. Dollar einen Gewinn von 20,64 Mrd. Dollar. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen von Analyst*innen deutlich. Der Quartalsumsatz spiegle „solide Werbeausspielungen in allen Formaten und die starke Präsenz der Verbraucher online“ sowie ein „substanzielles“ Wachstum bei den Cloud-Dienstleistungen wider, erklärte Finanzchefin Ruth Porat.

Wechsel zu Homeoffice und Onlinehandel ausschlaggebend

Waren Alphabet zu Beginn der Pandemie noch einige Werbekunden weggebrochen, hatte das Unternehmen später wie viele andere Technologiekonzerne vom Wechsel zum Homeoffice und Onlinehandel profitiert. Insgesamt verdiente Google im Jahr 2021 über 61 Mrd. Dollar mit Werbeanzeigen, ausgespielt meist über die Internetsuche oder die Videoplattform Youtube. Die Cloud-Dienstleistungen verzeichneten einen Zuwachs von 45 Prozent auf Einnahmen von 5,5 Mrd. Dollar.

Alphabet ist der weltweit größte Anbieter von Online-Werbung. Laut der Analysefirma eMarketer wird das Unternehmen auch heuer seine Position in dem Wachstumsmarkt verteidigen. Demnach wird Google 2022 voraussichtlich über 171 Mrd. Dollar mit digitaler Werbung verdienen und damit 30 Prozent des weltweiten Markts einnehmen, vor Facebook mit 23,7 Prozent Marktanteil.

Google im Fokus der Kartellbehörden

Ein Risiko ist allerdings nach wie vor ein verschärftes Durchgreifen der Regulatoren in den USA und der EU: Sowohl in Washington als auch in Brüssel werfen die Wettbewerbshüter Google vor, seine dominante Position im Internet wettbewerbsverzerrend auszunutzen. Der Vorstandsvorsitzende von Alphabet, Sundar Pichai, sagte in einem Telefongespräch mit Analyst*innen, dass das Unternehmen offen für „vernünftige“ Regulierung durch den US-Kongress sei. Es bestehe aber auch die Sorge, dass der Gesetzgeber „eine breite Palette beliebter Dienstleistungen zerstören könnte, die wir unseren Kunden anbieten“, sagte Pichai weiter.