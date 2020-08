Amazon eröffnet neues Verteilzentrum in Wien

Auch beim Online-Händler führte das in der Vergangenheit bereits zu Problemen. So kam es im Februar im ersten Paket-Verteilzentrum in Großebersdorf zu einer Razzia der Finanzpolizei, die "gewerbsmäßige Schwarzarbeit" bei den externen Zulieferern vermutete. Amazon sicherte damals die Kooperation mit den Behörden zu. Weitere Details zu den Ermittlungen sind bisher nicht bekannt.

Corona-Fälle im Verteilzentrum

Nach einem bestätigten Covid-19-Fall im Amazon-Verteilzentrum in Großebersdorf wurde Anfang Juni zudem ein Firmen-Screening sowie Tests im Umfeld des Logistikzentrums durchgeführt, in deren Rahmen 1.009 Personen untersucht wurden. Sieben weitere Testungen verliefen positiv. Wie im Amazon-Verteilzentrum Großebersdorf gilt in Wien-Liesing laut Firmenangaben verpflichtender Mund-Nasen-Schutz.