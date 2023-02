Amazon-Lieferanten in Österreich werden mit Mixed-Reality ausgebildet

Mixed Reality ist in der Tech-Branche derzeit in aller Munde. Egal ob Google, Apple, Facebook, Sony oder Microsoft: Sie alle arbeiten an Mixed-Reality-Brillen, -Headsets und -Apps, um unsere Realität zu erweitern. Auch NXRT ist auf den Trend aufgesprungen. Das österreichische Start-up hat eine Mixed-Reality-Plattform entworfen, mit der Autofahrten simuliert werden können.

Bislang kam ihr Fahrzeug-Simulator, der "XQ Avatar", vor allem in Autohäusern zum Einsatz, etwa für virtuelle Testfahren. Nun sollen mit ihm auch Lieferant*innen unterschiedlichster Unternehmen ausgebildet werden. Das kündigte das Unternehmen kürzlich in einer Presseaussendung an.

Dezentrale Schulungen dank Mixed Reality

„Die Vorteile der Technologie sind vor allem die hohe Akzeptanz durch eine junge Zielgruppe und die Möglichkeit, Schulungen dank der mobilen Anwendbarkeit dezentral zu gestalten“, so Helmut Prenner, Eigentümer des niederösterreichischen Schulungsunternehmens COS. COS kooperiert bei dem Projekt mit NXRT.

Vor allem eine ökonomische Fahrweise solle mittels des XQ Avatar gelehrt werden, erklärt Prenner. "Mithilfe des XQ Avatars können wir diese Fähigkeiten sicher und mit geringem Aufwand vermitteln“, so der Eigentümer. Ein Kastenwagen fungiere als Schulungswerkzeug, der XQ Avatar liefere die passende Software für realistische Fahrsimulationen.