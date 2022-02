AMD bekommt grünes Licht für Xilinx-Übernahme

Der Chipentwickler AMD wird Xilinx übernehmen, wie heise.de berichtet. Das Unternehmen habe von "allen erforderlichen Behörden die Genehmigung erhalten", heißt es in einer aktuellen Aussendung.

Damit wäre es die größte Akquisition in der Geschichte von AMD. Der Konzern erwartet den Abschluss am oder um den 14. Februar. Xilinx gehört dann zu 100 Prozent zu AMD, werde aber weiter unter eigenem Namen auftreten.

Oktober 2020 kündigte AMD an, Xilinx durch einen reinen Aktienkauf um 35 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Nur noch die behördliche Genehmigung in China fehlte, wurde aber am 27. Januar bestätigt.

Technisches Wissen zusammenführen

"Die Transaktion bringt zwei Branchenführer mit komplementären Produktportfolios und Kunden zusammen, die CPUs, GPUs, FPGAs, Adaptive SoCs und tiefgreifendes Software-Know-how kombinieren, um führende Computing-Plattformen für Cloud, Edge und intelligente Endgeräte zu ermöglichen", schreibt AMD in der Pressemitteilung.