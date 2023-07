Apple in Großbritannien auf 785 Millionen Pfund verklagt

Die Sammelklage wurde von Wettbewerbsprofessor Sean Ennis von der Universität East Anglia in Norwich im Namen von 1.500 britischen App-Entwickler*innen lanciert. Apple missbrauche seine dominierende Marktposition für „maßlose“ Gebühren auf Apps und In-App-Verkäufe, erklärte die Universität.

Der US-Internetkonzern Apple ist in Großbritannien wegen der Gebühren für den Verkauf von Apps in seinem App Store auf 785 Millionen Pfund (rund 915 Millionen Euro) Schadenersatz verklagt worden.

Kläger: App-Store-Gebühren sind „unfair“

Die Gebühren seien „unfair“ und würden Entwickler*innen und Käufer*innen von Apps schaden, hieß es am Dienstag weiter.

Apple ist bereits in den USA und Europa wegen seines App Stores unter Druck geraten, weil App-Entwickler*innen ihre Produkte nicht direkt an die Kundschaft des Tech-Giganten verkaufen können.

Apple weist hingegen darauf hin, dass Entwickler*innen der potenziellen Kundschaft Angebote über Webbrowser machen können, ohne den App Store nutzen zu müssen. Der Konzern führt zudem an, die Mehrheit der Entwickler*innen zahle dank Ausnahmen für kleine Unternehmen gar keine oder nur 15 Prozent Gebühren.

