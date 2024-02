Mehr Datenschutz: Apple könnte deutsches KI-Start-up kaufen

Gesichter und Nummernschilder können damit verfremdet oder verschwommen dargestellt werden. Das könnte Apple für Aufnahmen nutzen, die mit der Apple Vision Pro in der Öffentlichkeit gemacht werden. Mit der Datenbrille ist es einfacher, versteckt Aufnahmen zu machen als etwa mit einem Smartphone. Daher zeigt die Brille einen dezenten Hinweis an, wenn Medien aufgenommen werden.

Apple könnte das deutsche KI-Start-up " Brighter AI " übernehmen. Das berichtet 9to5Mac unter Berufung auf Quellen. Das Berliner Unternehmen bietet Software an, die Bilder und Videos mithilfe Künstlicher Intelligenz anonymisiert .

Verändern statt blurren

In Apple Maps werden Gesichter und Nummernschilder ebenfalls unkenntlich gemacht. Das funktioniert meist über Unschärfe. Interessant an der Software von Brighter AI ist, dass sie auch Verfremdungen der Bilder anbieten. Mit der "Deep Natural Anonymization" verändern sie etwa die Nummernschilder oder passen Gesichtszüge an, um sie zu anonymisieren. Dadurch soll ein natürlicheres Bild entstehen, das gleichzeitig die Privatsphäre der aufgenommenen Personen schützt.

Weder Apple noch Brighter AI hat sich zu den Gerüchten bisher geäußert. Das Start-up existiert seit 2017 und konnte 2023 bei einer Finanzierungsrunde die Deutsche Bahn als Inverstor gewinnen.