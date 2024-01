Warum es keine Netflix-App für die Apple Vision Pro gibt

Die Verfügbarkeit von Apps und dem daraus resultierenden Ökosystem ist eine kritische Angelegenheit, wenn neue Produktkategorien eingeführt werden. Schon so manche Hersteller sind gescheitert, weil es ihnen nicht gelungen ist, das Interesse von App-Entwickler*innen zu wecken - man denke nur an das Windows-Phone, an das Firefox OS oder auch Amazons Fire OS.

Ein florierendes App-Ökosystem wird auch ein entscheidendes Kriterium sein, wenn es um den Erfolg der Apple Vision Pro geht. Zum Start der smarten Brille werden nämlich etliche, beliebte Anwendungen vermisst. YouTube, Spotify, WhatsApp, Instagram, TikTok und Google-Apps wie Mail und Kalender sind zum Launch nicht verfügbar.

