Wer Tim Cook als Apple-Chef nachfolgen könnte

Es könnte nicht mehr allzu lange dauern, bis es einen Wechsel an der Spitze des iPhone-Herstellers gibt.

Seine Aufgabe sei es, mehrere Leute für eine mögliche CEO-Rolle bei Apple vorzubereiten. "Ich möchte wirklich, dass diese Person von Apple kommt ", so Cook. Wer schlussendlich das Ruder bei Apple übernehmen wird, entscheidet der Aufsichtsrat.

In einem Interview im BBC-Podcast "Dua Lipa: At Your Service" erklärt Cook gegenüber der Sängerin Dua Lipa, dass es ganz konkrete Nachfolgekandidat*innen gibt. Es gebe "sehr detaillierte Nachfolgepläne", sagte Cook wörtlich.

Auch wenn Cook keine Namen genannt hat, ist der Kreis jener Personen, die in Frage kommen, nicht allzu groß. Womöglich wird es jemand werden, die oder den man bereits von Apple-Events her kennt und dort des Öfteren auf der Bühne gestanden ist.

Dass die wichtigsten Positionen im Apple-Vorstand in erster Linie aus Männern besteht, sorgt regelmäßig für Kritik. Am ehesten würden noch die Chefjuristin Katherine Adams oder die Retail-Chefin Deirdre O’Brien für eine mögliche Nachfolge in Frage kommen.

Noch 2 Jahre Tim Cook?

Als wahrscheinliches Ablösedatum an der Apple-Spitze geistert immer wieder das Jahr 2025 durch das Netz. Bis dahin erhält Cook nämlich Unternehmensanteile und er wäre dann mit 65 Jahren in einem guten Rentenalter.

Außerdem hat es bereits in der Vergangenheit geheißen, Cook wolle noch die Einführung einer neuen Produktkategorie begleiten. Das wäre dann die Apple Vision Pro, die Anfang 2024 zu haben sein soll.

All diese Faktoren zusammengezählt, wäre es wenig überraschend, wenn ein Wechsel in der Apple-Führungsriege tatsächlich in 2 Jahren über die Bühne gehen würde.