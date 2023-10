Apple-CEO: So sieht der Tagesablauf von Tim Cook aus

Tim Cook steht in der Regel noch vor Morgendämmerung auf, um Hunderte von E-Mails in aller Ruhe zu lesen.

Der Apple-CEO Tim Cook teilt seit einigen Jahren gerne seinen Tagesablauf mit der Öffentlichkeit. Ihm zufolge steht er noch vor Morgendämmerung auf, normalerweise um 03.45 Uhr, wie Business Insider berichtet. Um diese Zeit habe er die Freiheit, seine Zeit so zu verbringen, wie er es für richtig hält.

„Ich kann den Morgen besser kontrollieren als den Abend und den ganzen restlichen Tag. Es passieren Dinge im Laufe des Tages, die einen aus der Bahn bringen“, sagte er schon im Jahr 2021 gegenüber The Australian Financial Review. Cook beginnt seinen Tag damit, Hunderte E-Mails von Kund*innen zu lesen. In einem älteren Interview aus dem Jahr 2014 informierte er, dass er täglich 700 oder 800 E-Mails erhalten würde. Von diesen würde er die Mehrheit lesen, um einen Eindruck zu haben, was Kund*innen denken, fühlen und tun.

Lange Betriebsbesprechungen

Danach geht er für rund 1 Stunde ins Fitnessstudio, allerdings nicht am Apple Campus. Sobald er im Büro ist, würde er lange Besprechungen leiten. Seine wöchentlichen Betriebsbesprechungen würden 5 bis 6 Stunden dauern. In dieser Zeit soll er seine Mitarbeiter*innen laufend zu ihren Fortschritten befragen, wie Insider*innen verraten haben. Er habe auch kein Problem damit, lange, stille Pausen einzulegen, bis er eine passende Antwort erhält.

In diesen Meetings und tagsüber würde Cook zahlreiche Energieriegel snacken. Zu Mittag würde er Gerichte wie Hühnchen mit Reis essen. Sein Mittagessen nehme er in der Cafeteria gemeinsam mit den Mitarbeiter*innen ein. Tim Cook ist auch bekannt dafür, eine der Personen zu sein, die als letzte das Büro verlässt. In seiner Freizeit soll der Apple-CEO gerne klettern und radfahren.