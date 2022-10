Tim Cook: Niemand weiß, was das Metaverse ist

Apple-Chef Tim Cook ist offensichtlich kein Fan von Mark Zuckerbergs Vision des Metaverse. Im Gespräch mit der niederländischen Technologie-Plattform Bright identifiert er ein Hauptproblem an der Virtual-Reality-Zukunft: "Ich denke immer, dass es wichtig ist, dass Leute verstehen, was etwas ist. Und ich bin mir wirklich nicht sicher, ob die durchschnittliche Person Ihnen sagen kann, was das Metaverse ist", so der Apple-Chef.

Virtual Reality habe für bestimmte Anwendungszwecke einen Nutzen, allerdings mit Einschränkungen: “Ich glaube nicht, dass du dein ganzes Leben so leben willst”, sagt Cook.

Zuckerbergs Unternehmen Meta sieht die virtuelle Realität als künftige digitale Welt, in der sich Menschen treffen, miteinander interagieren und kommunizieren.

Programmieren als “universelle Sprache”

In dem Interview äußerte sich Cook noch zu einer Reihe weiterer Themen. So sagte er etwa, dass Programmieren, die einzige universelle Sprache sei und einen fixen Platz im Lehrplan von Schulen haben solle. Als größte Herausforderung sieht der Apple-CEO den Klimawandel, dem sein Unternehmen mit Recycling und erneuerbaren Energien begegnen will.

Technologie sei für sich weder gut noch böse, aber sie habe laut Cook das Potenzial, einen positiven Effekt auf die Welt zu haben. Schlussendlich komme es aber darauf an, was die Person dahinter erreichen möchte. Die Technologie sein ein “Spiegel, der die Ambitionen und Absichten der Person widerspiegelt, der sie geschaffen hat”, sagt der Apple-Chef.