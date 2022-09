Wie das Metaverse von Cyberkriminellen genutzt wird

Im Moment ist gerade vielerorts das „Metaverse“ im Entstehen. Die Facebook-Mutter Meta rund um Mark Zuckerberg will hier mitspielen, ebenso wie Microsoft. Künftig soll man im Metaversum arbeiten und etwa Besprechungen abhalten können und alle sehen dabei einen virtuellen Avatar. Es lassen sich auch virtuelle Güter kaufen, wie etwa Bilder, Immobilien oder Schmuck für die Haare. Experten des Cybersicherheitsunternehmens Trend Micro warnen jetzt davor, dass schon bald ein „Darkverse“ entstehen könnte. Gemeint ist damit, dass sich Cyberkriminalität rasch auf die neuen Plattformen im Netz ausbreiten könnte.

Alles, das wir aus der bisherigen Online-Welt kennen, könnte bald auch dort passieren: Erpressung sowie Daten- und Identitätsdiebstahl. „Aus Sicht der Cyberkriminellen ist das ein profitables Geschäftsmodell. Mit Kriminalität wird auch dort Geld zu verdienen sein“, erklärt Udo Schneider, Sicherheitsexperte bei Trend Micro der futurezone.

Betrügereien mit NFTs

„Es gab bereits erfolgreiche Betrugsversuche, bei denen virtuelle Güter gestohlen wurden“, sagt Schneider. Davon betroffen waren etwa Non Fungible Tokens (NFTs). Diese dienen im Metaverse dazu, um Eigentum nachzuweisen. Nutzern wurden NFTs des Bored Ape Yacht Clubs über einen Cyberangriff im Wert von 200 Ethereum (357.000 Dollar) gestohlen. Die Identität eines echten Community-Managers war verwendet worden und so wurden zahlreiche NFT-Besitzer*innen dazu gebracht, auf einen bestimmten Link zu klicken, der angebliche „exklusive Geschenke“ bereitstellen sollte. Doch statt Gratis-Geschenke bedeutete der Link-Klick für die Opfer am Ende ein NFT weniger in ihrer Sammlung. Damit unterschrieben die Nutzer nämlich einen Blankotransfer, mit dem sie ihre NFTs abgetreten hatten.