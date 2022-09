Die Post eröffnet eine Filiale im Metaverse

Am 2. September eröffnet die Österreichische Post ihre erste Filiale im Metaverse. Der Standort wird als „Crypto stamp HQ“ bezeichnet, wo die neue Crypto stamp 4.0 vorgestellt wird. Ein Crypto Stamp ist eine physische Briefmarke mit einem digitalen Zwilling in Form eines NFT, der in der Blockchain gespeichert ist. Die Krypto-Briefmarke lässt sich sammeln, tauschen und handeln.

Wer die neue Filiale virtuell besucht, erfährt im Vorhinein, welches Tier die neue Krypto-Briefmarke zieren wird.