Israel eröffnet Botschaft im Metaverse

Das Metaverse ist seit der Umbenennung von Facebook in "Meta" in aller Munde. Der Internetriese hat im vergangenen Jahr rund 10 Milliarden US-Dollar in sein virtuelles Universum investiert. Nun springen auch die ersten Unternehmen und Institutionen auf den Zug auf. Darunter zum Beispiel die Israelische Botschaft in Südkorea.

Sie eröffnete vergangene Woche anlässlich ihres 60. Jubiläums einen virtuellen Auftritt im Metaverse. Das macht die Botschaft eigenen Angaben zufolge zur ersten diplomatischen Institution, die in einem Metaversum vertreten ist. Hier ein virtueller Rundgang durch die Räumlichkeiten: