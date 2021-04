Tim Cook spricht über Rücktritt als Apple-Chef

10 Jahre ist her, als Tim Cook den Chefposten bei Apple übernommen hat. Zwar hat er bereits das Unternehmen während der schweren Krankheit von Apple-Gründer Steve Jobs geleitet, offiziell als CEO ernannt wurde er aber am 24. August 2011.

Im Hinblick auf das 10-jährige Jubiläum wurde Cook auf seine Zukunft bei Apple angesprochen. In einem ausführlichen Podcast-Interview der New York Times wurde er gefragt, ob er in 10 Jahren immer noch den iPhone-Hersteller leiten wird.