Tim Cook holt gegen Facebook aus: "Soziale Katastrophe"

"Wenn ein Unternehmen auf der Irreführung von Nutzern, auf der Ausbeutung von Daten, auf Wahlmöglichkeiten, die gar keine Wahlmöglichkeiten sind, aufgebaut ist, dann verdient es nicht unser Lob. Es verdient eine Reform", sagte Cook in seiner Eröffnungsrede. "Wir dürfen nicht zulassen, dass aus einem sozialen Dilemma eine soziale Katastrophe wird."

Verschwörungstheorien

Dabei hätten Social Media Firmen, die Nutzer um jeden Preis möglichst lange auf ihrer Plattform beschäftigen möchten, eine Mitschuld an der Verbreitung von Verschwörungstheorien. "Welche Konsequenzen hat es, wenn man Inhalte, die das öffentliche Vertrauen in Impfstoffe untergraben, nicht nur toleriert, sondern sogar belohnt?", so Cook. Damit würden sie zur Polarisierung der Gesellschaft und Gewaltausbrüchen beitragen.

Streit zwischen Apple und Facebook

Derzeit herrscht ein Streit zwischen Facebook und Apple. Der iPhone-Hersteller gibt seinen Nutzern künftig mehr Kontrolle über die eigene Privatsphäre. Das könnte es Facebook erschweren, Daten für personalisierte Werbung zu sammeln. Einem Bericht des Informant zufolge soll Facebook daher eine Wettbewerbsklage gegen Apple vorbereiten.

Facebook sich noch nicht dazu geäußert, ob man tatsächlich gegen Apple klagen will. Gegenüber Cnet hielt das Unternehmen aber an seinem Standpunkt fest, Apple verhalte sich wettbewerbswidrig. Das schade vor allem App-Entwicklern und kleinen Unternehmen.