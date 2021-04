Apple versteckt geheime Botschaft in WWDC-Teaser

Am 7. Juni beginnt die Apple-Konferenz WWDC. Die Einladung sorgt für heftige Produktspekulationen.

Wenn Apple am 7. Juni bereits zum zweiten Mal die Entwicklerkonferenz WWDC virtuell eröffnet, wird es neben neuer Software mit Sicherheit auch wieder das eine oder andere neue Produkt geben. Für zusätzliche Spekulation sorgt der Teaser für die Konferenz, der einen weiblichen Avatar vor einem Macbook zeigt. Denn meistens gibt Apple in solchen Previews und Einladungen Hinweise, was Apple-Fans auf der Konferenz zu erwarten haben.

Apple-Brille

Sofort ins Auge fällt beim aktuellen Teaser, dass die Avatarin eine große Brille trägt, in der sich gewisse Icons wie die Kalender-App spiegeln. Die offensichtlichste, aber auch spannendste Interpretation, die in Foren und auf Social Media gewälzt wird, ist, dass Apple endlich seine mit Spannung erwartete smarte Brille vorstellen will.

Dass der Konzern seit Jahren an einer Augmented-Reality-Lösung arbeitet, die unter anderem mit Gesten gesteuert werden kann, ist ein offenes Geheimnis. Im Mai vergangenen Jahres kursierten gar ein Preis von 499 Dollar sowie Hinweise, dass Apple Glass(es) bereits 2021 vorgestellt werden könnten. Dass sich die Icons ohne Zutun der Avatarin bewegen, wäre ein weiterer Hinweis für diese Theorie. Möglich ist auch, dass die Brille nur angekündigt wird, um Entwickler*innen Zeit für coole Apps zu geben.

FaceID für Macs

Eine weitere Möglichkeit, die sich aus dem Teaser ableiten lässt, ist, dass die Macs endlich FaceID bekommen. Während das Entsperren mittels Gesichtserkennung bei iPhones und iPads längst Standard ist, hat Apple bisher keine Anstalten gezeigt, FaceID auch in den iMacs und Macbooks zu integrieren. Da der Teaser das Öffnen des Mac zeigt, könnte dies der Hinweis für den Entsperrvorgang mittels Gesicht sein. Dass die Macbooks ein Update bekommen, ist zudem wahrscheinlich.