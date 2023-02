Britisches Milliardenunternehmen für The Line angeheuert

Die Entwicklung der Stadt The Line des futuristischen Mega-Projekts NEOM in Saudi-Arabien soll das milliardenschwere Unternehmen Atkins übernehmen. Das britische Unternehmen für Design, Projektmanagement und Beratung hat bestätigt, sich der 170 Kilometer langen 200 Meter breiten nachhaltigen Megastadt als Partner anzuschließen. Atkins ist mit über 18.000 Mitarbeiter*innen und einem Umsatz von mehr als 2,3 Milliarden Euro eines der größten Beratungs- und Ingenieursunternehmen in Großbritannien.

Nach Fertigstellung wird The Line keine Straßen, Autos oder CO2-Emissionen haben und mit 100 Prozent sauberer Energie betrieben werden. Die 34 Quadratkilometer große Megastadt soll 9 Millionen Einwohner*innen Platz bieten und zu 95 Prozent von Naturschutzgebieten umgeben sein.

"Bahnbrechendes Projekt"

Atkins hat einen 5-Jahres-Vertrag für Beratungsdienste zu The Line erhalten. In Kooperation mit NEOM und anderen Lieferpartnern wird Atkins Projekt- und Beratungsdienste für Entwurf, Beschaffung, Bau, Prüfung und Inbetriebnahme des Projekts sowie Management der kritischen Schnittstellen erbringen, wie Arabian Business berichtet.