Mega-Projekt NEOM: Kosten für Wasserstoff-Fabrik explodieren

Damit The Line und die anderen Bereiche von NEOM nachhaltig sind, soll grüner Wasserstoff direkt vor Ort erzeugt werden. Wie Oil & Gas berichtet, ist das veranschlagte Budget dafür jetzt massiv in die Höhe geschossen.

NEOM ist ein Mega-Projekt, das derzeit in Saudi-Arabien entsteht. Besonders bekannt ist es für The Line – eine futuristische Linienstadt, die ihm Rahmen von NEOM errichtet wird.

Wasserstoff wird zu Ammoniak

Überschüssiger Wasserstoff wird zur Erzeugung von grünem Ammoniak genutzt. Der Wasserstoff wird mit Stickstoff, der aus der Luft gefiltert wird, in Hochdruckreaktoren zu Ammoniak gemacht. So sollen jährlich bis zu 1,2 Millionen Tonnen grüner Ammoniak hergestellt werden. Dieser soll zur Gänze exportiert werden. Ammoniak kann effizienter transportiert werden als Wasserstoff und entweder am Zielort wieder zu Wasserstoff umgewandelt werden, oder in speziellen Brennstoffzellen direkt Energie für Elektromotoren liefern.

Geplant ist, dass die Wasserstoff-Erzeugung von NEOM im Jahr 2026 anläuft. Wann die ersten Menschen in der Stadt The Line einziehen sollen, wurde noch nicht genannt. Geplant ist zumindest, dass bis zum Jahr 2030 bereits über eine Million Menschen in der 170 Kilometer langen und 500 Meter breiten Stadt leben. In der finalen Ausbaustufe soll The Line Platz für 9 Millionen Menschen bieten.