"Banken müssen selbst Technologieunternehmen werden"

„Die Banken sind angehalten, selbst zum Technologieunternehmen zu werden und eine Innovationskultur zu entwickeln“, rät Alexander Lippner von KPMG Österreich. Laut einer KPMG-Studie sehen die Vorstände österreichischer Banken in den Internet-Giganten Amazon, Google, Apple oder Facebook die größte Konkurrenz für ihrer eigenen Branche.

„Die Bankenlandschaft befindet sich massiv im Wandel. Digitalisierung, technologischer Fortschritt, Regularien, das wirtschaftliche Umfeld sowie geänderte Kundenbedürfnisse führen dazu, dass das traditionelle Geschäftsmodell der Banken auf dem Prüfstand steht“, so Lippner, Head of Management Consulting bei KPMG in Österreich in einer Presseaussendung.