Bawag P.S.K.: "Gegen Fintechs zu kämpfen, bringt nichts"

Die Annahme, dass Fintechs etablierte Banken ablösen und obsolet machen werden, hat sich in den vergangenen Jahren kaum bestätigt. Wo die Start-ups zunächst mit technologischer Innovation und kreativen Lösungen punkten konnten, tun sich die meisten bei der Kundenakquise in der Masse noch immer schwer. Darüber hinaus haben Banken mittlerweile dazugelernt und sind selber agiler und offener geworden. Das wurde einmal mehr auf der Fintech Week in Wien deutlich.

Google und Apple als Konkurrenz

„Gegen Fintechs zu kämpfen oder diese zu ignorieren, bringt natürlich nichts. Gleichzeitig ist es aber auch nicht so, dass man bei jedem Problem und jeder Herausforderung zu einem Fintech geht“, sagte Marcus Kapun, Chief Digital Officer der Bawag P.S.K., im Rahmen einer Podiumsdiskussion auf der Fintech Week. Eine Kollaboration sei aber in vielen Fällen sinnvoll, zumal man im Wettbewerb mit den großen Technologienfirmen wie Google oder Apple stehe und sich hier zwischen Banken und Fintechs gute Synergien ergeben.

In erster Linie müssten Banken aber auch ihre eigenen Hausaufgaben machen, um im digitalen Zeitalter zu bestehen. „Wir verfügen über eine über 130-jährige Tradition. Um in der heutigen Zeit erfolgreich zu sein und unsere Kunden bestmöglich zu bedienen, müssen wir uns von alten Denkweisen und Prozessen lösen“, ist Kapun überzeugt. „Wir wollen ein Technologieunternehmen sein, das auch über eine Banklizenz verfügt. Dafür muss man sich öffnen und auch Mitarbeiter aus bankfremden Branchen gewinnen“.

Unterschiedliche Strategie

Auch Julian Blazar, Chief Growth Officer der Bawag-Tochter easybank, sieht in der Zusammenarbeit mit Fintechs viel Potenzial: „Der Wettbewerb ist hart und erfordert, dass man auf das fokussiert, was man gut kann. Wenn es in einem Bereich eine vorhandene Expertise durch ein Start-up gibt, spricht nichts dagegen, sich zusammenzutun.“ Der Prozess dabei sei unterschiedlich. Das Kreditvermittlungs-Fintech Lendo etwa sei auf die Bank zugekommen. Beim Robo-Advisor Savity habe man wiederum aktiv nach dem richtigen Partner gesucht.