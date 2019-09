Banking-App klar der BAWAG P.S.K. löst alte eBanking App ab

Darüber hinaus können klar-Nutzer über eine fünfstellige PIN Aufträge freigeben lassen. Im Gegensatz zum Banking am Desktop entfällt dadurch auch die alle 90 Tage notwendige TAN-Zusatzeingabe. Denn das Online-Banking der BAWAG P.S.K. wandelt die eingegebene PIN im Hintergrund automatisch zu einer Einmal-PIN um und gewährt so die starke Authentifizierung über mehrere Faktoren.

klar löst alte eBanking App ab

Angesichts der neuen Regeln im Rahmen der Richtlinie und der bequemeren wie sicheren Nutzungsmöglichkeit der neuen Banking-App klar schickt die BAWAG P.S.K. die altgediente eBanking App der Bank in Pension. Sie wird am 12. September eingestellt. Banking-Kunden, welche die klar-App bis dato noch nicht installiert haben, sollten folglich so schnell wie möglich umsteigen. Die App wird ständig um neue Funktionen erweitert, Updates erfolgen in zweiwöchigen Abständen.

Disclaimer: Dieser Beitrag entstand im Rahmen einer Kooperation zwischen BAWAG P.S.K. und futurezone.