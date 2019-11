Mit Spotify und Gong: Wie die BAWAG Apps entwickelt

Im 4. Stock des Hauptquartiers der BAWAG Group herrscht an diesem Nachmittag eine konzentrierte Atmosphäre. Die im März 2019 bezogenen Räume im Icon Vienna am Wiener Hauptbahnhof sind hell und offen gestaltet. Zu hören ist in den ringförmig angelegten Räumlichkeiten, in denen Apps, das Online-Banking und andere digitale Produkte der Bank entwickelt werden, trotz Großraumbüro wenig.

Ominöser Gong

Das liegt an der relativ kleinteiligen Anordnung, dämpfendem Teppichboden sowie den großen Wandbildern, die zusätzlich Schall schlucken. Und an der Tätigkeit der Entwicklerinnen und Entwickler, die in erster Linie mit ihren Computern beschäftigt sind. Als in diese Ruhe plötzlich ein lauter Gong platzt, überlegt man als Besucher kurz, ob man gerade eine akustische Halluzination hatte.

"Ein neuer Release", quittiert Marcus Kapun, Chief Digital Officer der BAWAG P.S.K., den fragenden Blick. "Der Gong ertönt jedes Mal, wenn unser Team einen neuen Release oder einen Meilenstein für den Kunden, wie eine verbesserte App-Version, zu feiern hat."