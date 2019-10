Crowdfunding für den guten Zweck: 700.000 Euro für 70 Projekte

Die gesammelten Ös kommen als Eurobeträge den ausgewählten Projekten und Initiativen zugute. Ein Ö entspricht einem Cent. Wer also 1000 Ös spendet, kann ein Projekt mit zehn Euro unterstützen. "Dass man über Kundenbonus-Programme auf unbürokratische und einfache Art etwas Gutes tun kann, ist ein neuer Zugang, von dem viele Menschen Gebrauch machen können. Wir hoffen, dass diese Möglichkeit in Zukunft noch stärker genutzt wird", erklärt Claudia Lemlihi.

Die Crowdfunding-Projekte werden darum neben der eigenen Webseite crowdfunding.at auch unter "Gutes tun" auf der jö-Homepage und über die jö-App präsentiert.

Vier Euro pro Log-in

Darüber hinaus bietet die Bank noch eine weitere Möglichkeit, die entscheidend zur Realisierung der vorgestellten Projekte beiträgt. So kann man sich bei der Plattform " Österreich hilft" der BAWAG P.S.K. registrieren und erhält pro Tag und Log-in 4 Euro zur Verfügung, die man an die Initiativen seiner Wahl spenden kann. Die Beträge kommen 1:1 den jeweiligen Projekten zugute. So will die Bank den Anliegen zu mehr Öffentlichkeit verhelfen.