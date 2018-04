BAWAG verspricht Autokäufern Null-Prozent-Kredit

Über 450.000 Autos wurden 2017 in Österreich zugelassen. Neben Leasing-Angeboten greifen viele Kfz-Käufer zur Finanzierung ihres neuen Autos auf Konsumkredite zurück. Das Potenzial des Marktes hat auch die BAWAG P.S.K. erkannt, die bereits zum vierten Mal derartige Konditionen anbietet. Aktuell will die Bank mit einem Online-Kredit von bis zu 50.000 Euro und einer maximalen Laufzeit von 120 Monaten punkten, der null Prozent Zinsen verspricht. Voraussetzung ist der Kauf eines Neuwagens, der den Co2-Emissionenswert von 136 Gramm pro Kilometer nicht überschreitet. Wer online ein Modell des Kooperationspartners Toyota auswählt, bekommt zusätzlich ein Jahr Haftpflichtversicherung, Motorsteuer im ersten Jahr und die einmaligen Anmeldegebühren erstattet.

Kunden als "Markenbotschafter"

Damit sich das Angebot auch für die Bank rechnet, verpflichten sich Kreditnehmer, ihr Auto für die Dauer des Kredits mit einer Bawag-Beklebung versehen zu lassen. Diese werden nach Modell und Farbe des gewählten Fahrzeugs angepasst und lassen sich nach Ablauf der Kreditlaufzeit rückstandslos wieder entfernen. "Während unsere Kunden von den attraktiven Konditionen profitieren, werden sie wiederum zu Markenbotschaftern der Bank, indem das Auto Werbung für uns macht", erklärt Produktmanager Michael Bauer von der BAWAG. "Das Kundenfeedback ist ausgesprochen positiv. Unser wachsendes Kreditgeschäft zeigt, dass wir am richtigen Weg sind."

Der laut BAWAG am österreichischen Markt einzigartige Null-Prozent-Kredit trage zur steigenden Popularität der Online-Kreditangebote bei. Das gesamte Prozedere kann online erledigt werden, ein Beratungsgespräch in der Filiale ist dabei nicht notwendig. "Der Kunde erfasst alle seine Daten online und kann sich auch online legitimieren. Sämtliche Dokumente, die zur Kreditprüfung benötigt werden, wie Ausweis und Gehaltszettel können elektronisch übermittelt werden", erklärt Bauer. Die Prüfung, ob die monatliche Rate für den Kreditnehmer auch leistbar ist, erfolge mit gleicher Sorgfalt wie in einer Filiale. Ein 14-tägiges Rücktrittsrecht ermögliche Kunden, den Finanzierungswunsch noch einmal zu überdenken.

