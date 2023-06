Bill Gates traf Chinas Präsident Xi Jinping

Das Fundament der Beziehung zwischen den beiden Ländern liege bei den Menschen, sagte Xi Staatsmedien zufolge beim Treffen mit Gates. China habe stets seine Hoffnungen in das amerikanische Volk gelegt, so Xi. Er wolle außerdem die Zusammenarbeit bei technologischen Innovationen in den Bereichen Klimawandel, Covid-19 und im Gesundheitssektor ausweiten.

Gates hatte einen Tag vor dem Treffen im Pekinger Global Health Drug Discovery Institut gesprochen. Er lobte die Arbeit der Forschungseinrichtung, die 2016 von seiner eigenen "Bill and Melinda Gates"-Stiftung gemeinsam mit der Stadt Peking und der Tsinghua Universität ins Leben gerufen wurde. Er sprach dem Institut weitere 50 Millionen Dollar in den kommenden 5 Jahren zu.

Handelsbann und TikTok-Verbot

Die Beziehungen zwischen den USA und China sind wegen einer ganzen Reihe von Streitpunkten in politischen und wirtschaftlichen Fragen gespannt. So verbietet ein Handelsbann seit 2019, dass Huawei Google-Dienste auf seinen Handys nutzen darf, ein US-weites Verbot der Social-Media-Plattform TikTok ist außerdem in Vorbereitung.

3 Jahre ohne Google: So gut funktionieren Huawei-Handys heute

US-Außenminister Blinken wird am Wochenende in der chinesischen Hauptstadt erwartet. Es ist der erste Besuch eines US-Außenministers in China seit 5 Jahren und der ranghöchste eines Vertreters der Regierung von Präsident Joe Biden. Blinken wird mit seinem Amtskollegen Qin Gang zusammenkommen. Auch ein Treffen mit Präsident Xi sei möglich, sagten Insider. Qin forderte ein Entgegenkommen der USA zum Abbau der Spannungen und ein Ende der Einmischung in innere Angelegenheiten Chinas wie in der Taiwan-Frage. China betrachtet Taiwan als Teil seines Territoriums.