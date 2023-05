USA warnen China: “Wir sind bereit für einen Kampf im Weltraum”

Angesichts der steigenden Spannungen im Weltraum hat der hochrangige Militärbeamte Jesse Morehouse vom US Space Command die Bereitschaft der USA für einen potenziellen Kampf im Weltraum mit Antisatellitenwaffen erklärt. „Die Vereinigten Staaten von Amerika sind bereit, heute im Weltraum zu kämpfen, wenn wir es müssen“, sagte er am Donnerstag.

Diese Warnung gilt speziell China, aber auch an Russland, und soll gleichzeitig eine versichernde Botschaft an die Verbündeten der USA sein. „Sollte jemand die USA oder unsere Interessen bedrohen, inklusive jener unserer Verbündeten und Partner, mit denen wir Verträge über gegenseitige Verteidigungsunterstützung haben, sind wir bereit, heute Abend zu kämpfen“, hieß es aus der US-Botschaft in London.

Weltraumressourcen gefährden

In den 1960er-Jahren galt vorrangig Russland als größter Mitstreiter der USA bei der Mondlandung. Geleakte US-Dokumente zeigen aber, dass das russische Raumfahrtprogramm aktuell keine große Bedrohung sein dürfte. Das chinesische Raumfahrtprogramm hingegen könnte wesentliche Weltraumressourcen der USA und der Verbündeten gefährden.

Ein Weltraumkrieg könnte einmal unter anderem gegenseitige Satelliten-Angriffe beinhalten, um kritische Infrastruktur zu schädigen, berichtet Interesting Engineering. Satelliten spielen nämlich eine zentrale Rolle in der Verteidigungskommunikation und Navigation. Laut Morehouse würden Satelliten generell ein "normaler Bestandteil" der zukünftigen Kriegsführung darstellen.

Satelliten mit Roboterarmen

Neben China haben auch Russland, Indien und die USA bereits Antisatellitenwaffen getestet, die darauf ausgerichtet sind, im Orbit befindliche Satelliten zu zerstören. Im vergangenen Jahr hatten die USA ihre Tests allerdings angehalten, zumal sie übermäßig viel Staub erzeugen.

Neben konventionellen Raketen hat China zudem Satelliten entwickelt, die mit Roboterarmen ausgestattet sind und Gegner-Satelliten erbeuten können.