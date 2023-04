Hacker übernehmen Kontrolle über ESA-Satelliten

Das Sicherheitsteam informierte in einer Aussendung, dass Kriminelle so etwa vor dem Satelliten verstecken könnten. Mit der Kontrolle über die Höhensteuerung und GPS-Navigation des Satelliten ließe sich außerdem weiterer Unfug treiben.

Satellitenhacks sind ein wachsendes Problem

Hacks sind das Worst-Case-Szenario für Satellitenbetreiber - egal ob privat oder staatlich - und ein wachsendes Problem. Wie die Financial Times berichtet, geht man in den USA davon aus, dass China bereits an solchen Methoden arbeitet. Demnach könnte China Signale nachahmen, die an fremde Satelliten geschickt werden, um so die Kontrolle über die Trabanten zu übernehmen. Das Land wurde in der Vergangenheit bereits mit Hacks von US-Beobachtungssatelliten durch Angriffe auf Bodenstationen in Verbindung gebracht.

Erst im vergangenen Jahr zeigte ein belgischer Forscher, wie leicht es ist, die Satellitenschüssel für das Starlink-Internet von SpaceX zu hacken. Mittels einer inoffiziellen Firmware könnten Hacker*innen so das Backend des Satellitensystems ausforschen und sogar mit den Satelliten selbst kommunizieren.