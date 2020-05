BlackBerry am Ende - Konferenz und Geräte gestrichen

Wie nun aus dem letzten Quartalsbericht ersichtlich wurde, musste BlackBerry im vergangenen Jahr sogar zwei geplante Geräte - Codename "Café" und "Kopi" wieder von der Veröffentlichungsliste streichen, um den drohenden Verlust geringer zu halten. Als weitere Maßnahme wurde erstmals seit 2002 die alljährliche eigene Entwicklerkonferenz " BlackBerry Live" für 2014 abgesagt, wie das Unternehmen auf seinem Blog mitteilte. Stattdessen will Blackberry kleinere Roadshows und Veranstaltungen für Businesskunden abhalten.

Auch was der Interesse potenzieller Käufer von Blackberry betrifft, sieht es derzeit weiterhin schlecht aus. BlackBerry-Mitgründer Mike Lazaridis, der zwischenzeitlich mit einem Kauf in Verbindung gebracht wurde, hat seine Ambitionen offensichtlich begraben. Er nutzte ein überraschendes Aktien-Zwischenhoch um 3,5 Millionen Aktienanteile für 27,4 Millionen Dollar zu verkaufen und so seinen Unternehmensanteil auf unter fünf Prozent zu drücken.