BlackBerry wirbt in offenem Brief um Kundenvertrauen

Der angeschlagene Smartphone-Pionier BlackBerry hat mitten im Existenzkampf einen offenen Brief an nervöse Kunden und verunsicherte Partner gerichtet. "Wir möchten, dass unsere Kunden wissen, dass sie weiterhin auf uns zählen können - wir sind hier, um zu bleiben", heißt es in dem Schreiben, dass am Dienstag in neun verschiedenen Ländern in insgesamt 30 Medien veröffentlicht werden sollte.