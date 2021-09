Auch BMW-Werk Steyr vom Chipmangel betroffen

Das BMW-Werk in Steyr (Oberösterreich) meldet 800 Mitarbeitende zur Kurzarbeit an. Betroffen sind zwei Montagebänder, weil Halbleiter-Chips fehlen, heißt es am Dienstag. Es werde aber nicht zu einem vollständigen Produktionsstillstand kommen, versichere man im Werk. Ob und wie viel Kurzarbeit tatsächlich nötig ist, sei erst am Ende des jeweiligen Monats klar. Insgesamt arbeiten 4.400 Mitarbeiter im Steyrer Werk von BMW.

Nicht der erste Autohersteller

Die gesamte Autoindustrie ist von Produktionsausfällen wegen des Chipmangels betroffen. Bei BMW seien auch im ersten Halbjahr immer wieder Schichten ausgefallen, auch in deutschen BMW-Werken wurde in einzelnen Wochen kurzgearbeitet. In Steyr konnte das mit dem dreiwöchigen Betriebsurlaub und dem Aufbrauchen von Zeitkonten bisher ausgeglichen werden. Aber auch bei VW, Audi oder Daimler hat es jüngst Kurzarbeit wegen Chipmangels gegeben.

Zum Weiterlesen: Warum Chips knapp sind und was das bedeutet