Chrysler sattelt komplett auf Elektroautos um

Ab 2028 will der traditionsreiche Autokonzern ausschließlich E-Autos produzieren. Den Anfang macht das Konzeptfahrzeug Airflow.

Der US-amerikanische Autohersteller Chrysler will sich bis 2028 als reine Elektroauto-Marke neu erfinden. Das kündigte das Unternehmen kürzlich an. Denn ersten Schritt hin zur vollständigen Umstellung auf Elektroantriebe macht Chrysler mit seinem neuen SUV-Konzeptfahrzeug. Der Chrysler Airflow wurde auf der Technologiemesse CES in Las Vegas vorgestellt.

Das Konzeptfahrzeug ist, so Chrysler, eine Art "Teaser" zu einem E-Auto, das 2025 auf den Markt kommen soll. Dem Chrysler Airflow sollen weitere vollelektrische Fahrzeuge folgen, darunter ein Minivan. Chrysler-CEO, Christine Fuell, hielt in einem Interview gegenüber dem US-Fernsehsender CNBC fest: "Wir werden ein neues Produkt pro Jahr hinzufügen und so unsere Produktpalette bis 2028 erweitern."