Cybersecurity in der Industrie: "Abstecken ist keine Lösung"

Mit der Corona-Krise ist das Thema Cybersicherheit zuletzt wieder stärker in den öffentlichen Fokus gerückt. Berichte von Phishing-Versuchen und gefälschten Botschaften im Design der Weltgesundheitsagentur zeigen, dass Kriminelle jede Gelegenheit nutzen, um Zugang zu fremden Rechnern zu erhalten. Bei vielen Firmen sei das Bewusstsein dafür noch wenig ausgeprägt, meinen die Cybersecurity-Experten Adrian Pinter und Lukas Gerhold von Siemens. Sie beraten Industrieunternehmen bei der Verbesserung ihrer Sicherheitsmaßnahmen.

Unangetastete Altsysteme

Als besondere Herausforderung betrachten sie die Absicherung von Produktionsprozessen. Die operative Technologie (OT) war lange Zeit von der Informationstechnologie (IT) in Unternehmen klar getrennt. Mit der zunehmenden Digitalisierung verschmelzen OT und IT. Dadurch ergeben sich zusätzliche Angriffsflächen. "Das Problem in der OT ist, dass wir viele Altsysteme drin haben", meint Lukas Gerhold. Diese "Legacy-Systeme" sind etwa Maschinen und Computer, die bereits lange im Einsatz sind und die Produktion vermeintlich zuverlässig am Laufen halten. "Für die Fertigung ist die Verfügbarkeit das allerwichtigste. Da gilt oft das Motto: Rühr ein funktionierendes System nicht an", meint Adrian Pinter.

Netzwerkschichten durchforstet

Das Problem daran: Für einen alten Windows-XP-Rechner sind etwa keine Patches mehr verfügbar. Solche Legacy-Systeme auszutauschen stellt für manche Unternehmen dennoch keine Option dar. Gerhold schildert, wie die Produktion von Industrieunternehmen dadurch beeinträchtigt werden kann: "In den vergangenen Jahren ist zum Beispiel klassisch, über Phishing-Mails, die Schadsoftware Emotet verbreitet worden. Die gibt es zwar schon seit 2010, sie ist aber laufend verbessert worden."

Fand die Malware Schwachstellen in einem Unternehmensnetzwerk, wurde ein weiteres Angriffsprogramm heruntergeladen. "Angreifer haben sich von Netzwerkschicht zu Netzwerkschicht durchgehantelt, um an produktionsnahe Informationen zu kommen. Die wurden dann mit Ransomware verschlüsselt und das Unternehmen wurde erpresst."

Mehrere Einfallstore

Was großen Unternehmen wie dem Aluminiumhersteller Norsk Hydro widerfuhr, kann anderen Firmen auch passieren, warnen Gerhold und Pinter. Die Angriffe können auf verschiedenen Wegen erfolgen. Neben Phishing-Botschaften an Mitarbeiter sei etwa das Ausnutzen von Schwachstellen bei Fernwartungssystemen weit verbreitet. Eines der größten Einfallstore für Kriminelle seien aber infizierte externe Datenquellen wie USB-Sticks. Die kämen oft genau dann zur Anwendung, wenn die vermeintlich beste Absicherung gegen Cyberangriffe gewählt wird: Nämlich Systeme vom Firmennetzwerk völlig zu trennen (Air Gapping). Pinter: "Einfach abstecken ist keine Lösung."

Eine weitere Gefahrenquelle ist das Internet der Dinge (IoT). Ein Beispiel dafür sind kleine Schwingungssensoren an Maschinen, die drahtlos über WLAN mit dem Firmennetzwerk verbunden sind. Gerhold: "IoT und Edge Computing sind eine tolle Sache. Man bekommt dadurch sehr viele Informationen aus der Produktion und kann die sowohl für die Analyse von Prozessen als auch beispielweise für das Training von künstlicher Intelligenz nutzen. Aber natürlich öffnen wir damit einen weiteren Kommunikationskanal aus der OT. Und jeder Kommunikationskanal birgt das Risiko, dass er Schwachstellen hat und angreifbar ist."