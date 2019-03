„Daten sind das neue Öl. Und wegen Öl wurden Kriege geführt“

Maßnahmen

Die Angriffsmethoden sind also bekannt, wieso gibt es dann immer noch erfolgreiche Cybercrime-Attacken? „Cybersecurity ist wie Geburtenkontrolle: Alle wissen wie es funktioniert, es gibt die Technologie und trotzdem versagen die Menschen immer wieder“, sagt Hans Holmer von Noetic International. Der ehemalige CIA-Mitarbeiter hat noch ein anderes Beispiel: „Radar Assisted Collisions“. Damit bezeichnet man in der Schifffahrt Zusammenstöße, obwohl sich beide Schiffe gegenseitig am Radar gesehen haben. „Das passiert, weil die Crews immer ausgetauscht werden, damit das Schiff möglichst lange fahren kann, ohne im Hafen zu stehen“, so Holmer. Die Technik ist also vorhanden und der Wille, nicht mit einem anderen Schiff zu kollidieren. Wie man das Unglück vermeidet, wisse die Besatzung aber nicht, weil sie nicht mit der Technik umgehen kann.

Laut Holmer müsse man deshalb umdenken. Man dürfe nicht darauf warten, dass irgendjemand per Gesetz die IT-Sicherheit vorschreibt. Man müsse stattdessen die Mitarbeiter und Unternehmen dazu bringen, von sich aus das Richtige zu machen. Ein häufiges Problem sei, dass Technologien entwickelt und gebaut werden, ohne sich Gedanken über den Einsatz zu haben. Deshalb seien unter anderem so viele IoT-Geräte besonders anfällig für Cyberattacken.

Eine weitere Weisheit von Holmer: „Wir haben keine guten Hacker, sondern nur eine lausige IT-Sicherheit. Seit zehn Jahren habe ich keinen Daten-Einbruch mehr gesehen, bei dem ich gesagt habe: Wow. Es sind immer dieselben Probleme. Deshalb: Manage deine eigenen Lücken. Erwarte nicht, dass das die Regierung für dich macht.“ Unternehmen sollten deshalb folgendes Grundschema beachten:

Was beschützt man? Was sind/waren meine Sicherheitslücken? Die optimale Strategie beschließen Handeln

In die Falle locken

Holger Sontag von dem österreichischen Unternehmen CyberTrapSoftware GmbH, will mit seinem Produkt die Cybersicherheit automatisiert erhöhen. Der Angreifer wird auf eine falsche Fährte gelockt. Ihm wird ein lukratives Ziel vorgegaukelt, tatsächlich erhält er aber nur wertlose Daten.

In diesem gesicherten Bereich werden die Aktionen des Angreifers aufgezeichnet und ausgewertet. Das Ganze soll per Machine Learning möglichst automatisiert funktionieren. Die Konfiguration der Sicherheitslösung wird dann automatisch so angepasst, dass die Lücke geschlossen wird. „Denn oft ist nicht das Sicherheitssystem schuld, sondern die falsche Konfiguration“, so Sontag.