Die häufigsten Bestellungen vor Weihnachten auf Amazon

Wie viele Produkte Amazon genau in den letzten Wochen verkauft hat, bleibt ein Geheimnis. In einer Aussendung ist lediglich von Millionen Mehr-Bestellung die Rede. Drei Mal so viele wie noch im letzten Jahr wurden über den Sprachassistenten Alexa abgeschickt. Die beliebtesten Produkte der jeweiligen Kategorien waren angeblich der neue Echo Dot, L.O.L. Surprise! Glam Glitter Series Dolls, Kleidung der Marke Carhartt, sowie die QuietComfort Wireless-Kopfhörer von Bose.