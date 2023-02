Disney+ verliert erstmals Nutzer, 7.000 Mitarbeiter müssen gehen

Ende 2022 zählte das Angebot 2,4 Millionen Nutzer*innen weniger als am Quartalsende davor. Besonders stark waren die Rückgänge in Indien, wo sich 3,8 Millionen Nutzer*innen von Disney+ verabschiedeten. In den USA und Kanada waren es 200.000. Grund für den Exodus dürften deutliche Preiserhöhungen gewesen sein.

Teilweise gutgemacht wurden die Verluste von Zuwächsen in anderen Regionen. Insgesamt zählte der Dienst Ende Dezember 161,8 Millionen Nutzer*innen weltweit. Disneys andere Streaming-Dienste Hulu und ESPN+ verbuchten leichte Zuwächse.

In der Streaming-Sparte bleibt Disney tief in den roten Zahlen. Die Verluste betrugen in den letzten 3 Monaten 2022 1,1 Milliarden Dollar, wie es in dem am Mittwoch veröffentlichten Quartalsbericht heißt.