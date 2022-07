Elon Musk macht sich über Twitter-Klage mit Memes lustig

Twitter lässt sich offenbar auf einen Rechtsstreit mit Elon Musk ein. Das Unternehmen stellt die Weichen für eine juristische Auseinandersetzung weil Musk versucht, die Übernahme des Online-Dienstes abzublasen.

Die Twitter-Anwält*innen hielten in einem Brief an Musks Rechtsvertreter*innen fest, seine Aufkündigung des Deals sei aus Sicht des Unternehmens "ungültig und unrechtmäßig". Twitter habe anders als von Musk behauptet nicht gegen die Übernahmevereinbarung verstoßen, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Schreiben.

Reaktion von Elon Musk

"Twitter fordert, dass Herr Musk und die anderen Musk-Parteien ihren Verpflichtungen aus der Vereinbarung nachkommen, einschließlich ihrer Verpflichtungen, sich nach besten Kräften zu bemühen, die vorgesehenen Transaktionen zu vollziehen und wirksam werden zu lassen", heißt es in einem Schreiben, das bei den Aufsichtsbehörden eingereicht wurde.

Angesichts eines drohenden Rechtsstreits reagierte der Tesla-CEO in mehreren Twitter-Postings mit Gelächter und Memes.