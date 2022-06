Elon Musk: Mercedes hat Tesla vor dem Bankrott gerettet

27.06.2022

Hätte Daimler nicht in Tesla investiert, wäre der US-Autobauer wohl in die Pleite geschlittert, erzählt Elon Musk in einem Interview.

Tesla ist bereits seit geraumer Zeit der wertvollste Autohersteller der Welt. Doch die Zeiten für das US-Unternehmen waren nicht immer von Erfolg gekennzeichnet. Mehrere Male stand Tesla laut Angaben des Firmenchefs kurz vor dem Bankrott. Besonders angespannt soll die Situation im Jahr 2008 gewesen sein. Im Zuge der damaligen Finanzkrise befand sich die US-Autoindustrie im freien Fall und musste vom Staat gerettet werden. Auch Tesla steckte angeblich in der Krise: Musk habe verzweifelt versucht Investor*innen aufzutreiben, um den Betrieb bei Tesla am Laufen zu halten, wie er kürzlich in einem Interview erklärte.

Daimler und Tesla Fündig wurde der mittlerweile reichste Mensch der Welt in Deutschland, besser gesagt beim Autobauer Daimler. Im Oktober 2008 sucht der deutsche Autobauer nämlich nach einem Elektro-Antriebsstrang für den Smart. Musk sagte zu, einen solchen E-Antriebsstrang in nur 3 Monaten zu entwickeln. Tesla-Ingenieur*innen passten also den elektrischen Antriebsstrang sowie die Batteriemodule des Tesla Roadster an das kleine Fahrzeug an. Der Daimler-Delegation wurde anschließend die Tesla-Entwicklung präsentiert. Doch die Manager*innen aus Deutschland hatten offenbar keine Lust auf die Präsentation und wollten bereits den Raum verlassen. Doch Musk intervenierte und überredete die Daimler-Delegation dazu, den elektrischen Smart zu testen, wie er in dem Interview erzählte. Daraufhin sicherte Daimler dem US-Autobauer ein Investment zu: "Mercedes hat Tesla mit einem Investment von 50 Millionen Dollar gerettet", so Musk.