Bezahlen mit Karte boomt seit Corona

Den guten Schwung will die Erste mit einigen neuen Ideen und Produkten nutzen. So will die Bank in ihren Filialen künftig Kontoeröffnungen in Expresszeit anbieten. "Der gesamte Prozess dauert nur acht Minuten. Danach verfügen Kunden nicht nur über ein voll funktionsfähiges Konto mit George, sondern bekommen neben ihrer digitalen Karte am Handy auch eine physische Debitkarte ausgehändigt, die sofort einsatzbereit ist", erklärt Piskin.

Damit wolle man selbst Fintechs schlagen, bei denen das Zusenden der Karte drei Tage bis drei Wochen dauere. Die Kontoeröffnung könne alternativ aber auch online in den 8 Minuten erfolgen.

Debitkarte im Hochformat

Für die physische Bankomatkarte, die unter dem Namen "Debit to go" vermarktet wird, hat sich die Bank etwas Neues einfallen lassen. Sie ist nämlich im Hoch- statt im Querformat gestaltet. Damit die Karte so schnell ausgegeben werden kann, stehen weder Name noch Kontonummer auf der Karte. Sie wird vor Ort dem Kunden bzw. dem gerade eröffneten Konto zugewiesen.