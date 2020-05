Fabasoft stellt neue Cloud-Lösung für Unternehmen vor

In der Bedienung unterscheidet sich die Fabasoft Cloud nicht wesentlich von anderen Cloud-Lösungen: berechtigte Nutzer haben Zugriff auf bestimmte Daten und externen “Gästen” kann per Link Lesezugriff auf ausgewählte Dokumente gewährt werden. Das User-Interface der Cloud-Lösung ist browserunabhängig und gänzlich in HTML5 gehalten.

Für den Zugriff über mobile Geräte sind Apps – sowohl für Android als auch iOS – verfügbar. Damit die User wissen, wer wann welches Dokument bearbeitet oder hochgeladen hat, sorgt eine Timeline sowie eine Version-History für die nötige Übersicht. Eine integrierte PDF-Konvertierung ermöglicht die Lesbarkeit für Nutzer, die nur mit Leserechten ausgestattet sind.

Um den gewohnten Workflow nicht verlassen zu müssen, kann die Fabasoft Cloud auch als Netzwerkfestplatte mithilfe von WebDAV in den Windows Explorer bzw. in den OS X Finder eingebunden werden. Bei dieser Variante müssen allerdings Abstriche in Sachen Sicherheit hingenommen werden.