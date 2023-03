Filesharing-Website mit 45 Millionen Usern schließt für immer

Adblocker versetzen dem Dienst den Todesstoß

Zippyshare gehört heute, wie TorrentFreak berichtet, weiterhin zu den 1.000 meistbesuchten Domains im Internet. Schuld an dem Aus sei laut den Betreiber*innen der Umstand, dass Nutzer*innen Werbung auf der Webseite per Adblocker blockieren.

"Sicher, wir alle benutzen [Adblocker], aber sie nehmen dem Eigentümer der Seite jegliche Kontrolle", so Zippyshare. "Wir kommen irgendwann an einen Punkt, an dem ein Teufelskreis beginnt: Um die Server-Infrastruktur zu finanzieren, ist man gezwungen, immer mehr Werbung zu schalten, woraufhin wiederum mehr Nutzer*innen Adblocker aktivieren."

Im vergangenen Jahr seien die Strompreise stark in die Höhe geschossen. Die steigenden Kosten für den Betrieb der Server hätten die Plattform zusätzlich unter finanziellen Druck gebracht. Ein Weiterführen sei unrentabel.

Urgestein des Internets

Zippyshare war 2006 ins Leben gerufen worden. Die kostenlose Webseite mit ihrer übersichtlichen Benutzeroberfläche kam bei User*innen gut an. In seinen Anfangsjahren verzeichnete die Plattform viel Zulauf. Bereits zum ersten Geburtstag entwickelten die Betreiber*innen Zippyshare weiter und erhöhten die zulässige Dateigröße der Seite auf 100 Megabyte.

Es folgten viele weitere Upgrades über die Jahre. Die Benutzeroberfläche bliebt jedoch weitgehend unverändert, das Mitte-2000er-Design ist bis heute geblieben. Gegen konkurrierende Filehosting-Plattformen konnte man nicht ankommen.

"Seit 2006 sind wir in unveränderter Form auf dem Markt, d.h. als werbefinanziertes/kostenloses Filehosting", so Zippyshare in einem Blogpost. "Die einfache Formel unseres Angebots ist langsam ausgereizt. Ich vermute, dass alle konkurrierenden Anbieter von Filehosting-Diensten auf dem Markt besser aussehen, eine bessere Leistung und mehr Funktionen bieten. Einen Dinosaurier wie uns braucht niemand mehr", so die Betreiber*innen.