Fünf Lehren für die Tech-Zukunft

Wenn es um Behördenzugriffe und Geheimdienstüberwachung geht, werden die Vertreter großer US-Unternehmen kleinlaut, verlieren sich in Standardfloskeln oder berufen sich auf Schweigeverpflichtungen. Die Pläne des britischen Premierministers David Cameron, Verschlüsselung zu verbieten, wollten Vertreter von Facebook und Dropbox nicht kommentieren. Man kann also davon ausgehen, dass sich an den Praktiken der Geheimdienste, auch nach den Enthüllungen über die Internet-Überwachung durch Edward Snowden, wenig geändert hat und im Falle verschlüsselter Kommunikation die Schlüssel anstandslos ausgehändigt werden oder Hintertüren offen bleiben. Wir werden also weiter überwacht.

Technische Entwicklungen hätten auch ihre Schattenseiten, meinte Star-Investor Ben Horowitz bereits zum Auftakt der Konferenz. "Jetzt geht es darum, den Wandel zu gestalten und das Beste für die Gesellschaft daraus zu machen."