Hohes Gehalt: Google-Mitarbeiter sind sauer auf ihren Chef

Mehrere Mitarbeiter*innen von Google haben in internen Chats ihren Herzen Luft gemacht und Memes geteilt.

Angesichts der enormen Kostensenkungen bei Google zeigen sich viele Mitarbeiter*innen wenig über das satte Gehalt ihres Chefs Sundar Pichai begeistert. Dieses wurde wenige Monate nach dem massiven Stellenabbau im Unternehmen öffentlich. Laut der US-Börsenaufsicht verdiente er im vergangenen Jahr 226 Millionen US-Dollar (205 Millionen Euro). Das Gros davon, konkret 218 Millionen Dollar, ging in Form von Unternehmensanteilen an Pichai. Damit gilt er als einer der bestbezahlten CEOs in den USA.

Nun haben sich mehrere Mitarbeiter*innen in internen Chats über die Gehaltserhöhung des 50-Jährigen, die er inmitten der schwierigen Zeit für das Unternehmen bekommen hat, echauffiert. Auch mehrere Memes wurden geteilt, wie CNBC berichtet. In einem davon ist Lord Farquaad aus „Shrek“ zu sehen, der Pichai darstellen soll. Darin wird sein berüchtigter Satz zitiert: „Einige von Ihnen mögen sterben, aber das ist ein Opfer, das ich bereit bin zu bringen“.