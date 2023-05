Geheimes römisches Militärlager dank Google Earth entdeckt

Im Nahen Osten wurden bisher nur eine Handvoll römischer Lager gefunden – anders als in Europa, wo Hunderte Militärlager bekannt sind. Die Umrisse dieser Camps sind manchmal auch mit Google Earth zu erkennen. Das ist auch in Jordanien der Fall.

Das Lager in Jordanien liegt allerdings so weit draußen in der Wüste, dass es wohl noch niemand zu Fuß besucht hat. Nur ein paar Reifenspuren gibt es in der Nähe. Der Hauptautor der Studie, Michael Fradley, gab gegenüber "Live Science" an, dass eine Mauer des Lagers irgendwann einmal in einem jordanischen Verzeichnis des Kulturerbes eingetragen worden sei. "Aber es wurde nicht als römisches Lager interpretiert", sagt er.

Mehrere Lager entdeckt

Fradley arbeitet regelmäßig mit Google-Earth-Bildern, weil die Open-Source-Bilder frei zugänglich sind. Zuletzt inspizierte er ein Gebiet in Jordanien an der Grenze zu Saudi-Arabien, wo er auf mehrere rechteckige Strukturen stieß.

Weitere Untersuchungen deuteten darauf hin, dass es sich bei den Umrissen um die Überreste temporärer römischer Militärlager handelt, die von Soldaten nach einem Standardplan errichtet wurden. Die Lager sind etwa 37 bis 44 Kilometer voneinander entfernt und Fradley schätzt, dass sie von Hunderten von berittenen Truppen besetzt waren. Als Fortbewegungsmittel dienten vielleicht Kamele.