Google Earth zeigt Satelliten-Daten in Echtzeit

Eine neue Web-Anwendung greift auf täglich neue Satellitenbilder zurück und zeigt den Wandel der Erdoberfläche praktisch in Echtzeit.

Überflutungen, Abholzungen der Wälder, menschengemachte Zerstörung, Schneefall und bebaute Flächen – die Zusammensetzung der Erdoberfläche ändert sich täglich. Und genau das kann mithilfe der neuen und öffentlich zugänglichen Web-Anwendung " Dynamic World " praktisch in Echtzeit nachverfolgt werden.

5.000 Satellitenbilder täglich

Analysiert und ausgewertet werden die Satellitenbilder mithilfe einer Künstlichen Intelligenz. Laut Google ist die KI in der Lage zwischen Wasser, Bäume, Gras, geflutete Vegetation, Getreide, Sträucher und Gestrüpp, bebaute Flächen, Schnee und Eis sowie "nacktes Land" zu unterscheiden. Die Daten seien 10 Meter genau.

Gefüttert wird "Dynamic World" täglich jeweils mehr als 5.000 Satellitenbilder, wie Google in einem Blogpost schreibt. 2 Tage später, sind die jeweils neuesten Bilder in "Dynamic World"-Anwendung integriert. Auf diese Weise kann der Wandel der Erdoberfläche geradezu in Echtzeit verfolgt werden.