Geheimdokumente zeigen, dass Facebook Daten auch an Netflix weitergab

„Selektiv“

Der US-Konzern erklärte, die Unterlagen seien „selektiv geleakt“ worden, aus dem Kontext gerissen und stünden im Lichte des Gerichtsverfahrens. Collins betonte, er habe die Dokumente veröffentlichen müssen, da sie „wichtige Fragen aufwerfen, hinsichtlich der Frage, wie Facebook mit Nutzerinformationen umgeht, mit Appentwicklern zusammenarbeitet und seine dominierende Position im Markt für Soziale Medien ausübt.“

Aus den Unterlagen gehen weitere umstrittene Methoden hervor. So deutete Collins an, dass das Netzwerk beispielsweise Twitter ab 2013 keinen Zugriff mehr auf Facebook-Nutzer gab. Dies soll in Zusammenhang mit der Markteinführung der Videoplattform Vine gestanden haben. Zudem zeigen die Dokumente, wie Facebook 2015 Anrufprotokolle von Nutzern von Android-Smartphones sammelte, ohne zuvor entsprechende Genehmigungen einzuholen.