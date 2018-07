Google baut erstes privates Trans-Atlantik-Unterseekabel

Google hat in seinem Blog bekannt gegeben, dass man das erste privatfinanzierte Trans-Atlantik-Unterseekabel bauen wird. Es soll Ende 2020 in Betrieb gehen. Es verläuft von Virginia Beach an der US-Ostküste bis nach Frankreich.

Google hat schon zuvor den Titel beansprucht, als erstes Privatunternehmen, das kein Telekomanbieter ist, ein internationales Unterseekabel zu bauen. Dieses heißt Curie und soll 2019 in Betrieb gehen. Es verläuft allerdings nicht durch den Atlantik, sondern der Küste entlang und verbindet Südamerika mit der US-Westküste. Der Hauptzweck des Kabels ist, Googles Cloud-Services für europäische Kunden und User zu beschleunigen.

Google arbeitet für die Verlegung des Kabels mit TE SubCom zusammen. Es ist nach Henri Dunant benannt, dem ersten Nobelpreis-Gewinner und Gründer des Roten Kreuz. Ähnlich wie bei den Android-Versionen werden zukünftige Kabel in alphabetischer Reihenfolge nach bekannten Forschern und Wissenschaftlern benannt werden.