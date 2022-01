Google kauft Haus in London um eine Milliarde Dollar

Central Saint Giles in London

Immobilie wird modernisiert

Das Gebäude Central Saint Giles befindet sich in der Nähe von Covent Garden. Derzeit ist Google in dem Bürokomplex eingemietet. Nach dem Kauf will der Technologiekonzern das Gebäude für mehrere Millionen modernisieren.

Damit will Google den zeitgemäßen Anforderungen des Arbeitens gerecht werden. So sollen etwa Meeting-Räume für hybrides Arbeiten und gleichzeitig mehr Platz für die einzelnen Mitarbeiter*innen geschaffen werden. Auch überdachte Arbeitsplätze im Freien sollen entstehen.