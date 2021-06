Alle Häuser verkauft: Hier wohnt Elon Musk jetzt

Der Tesla- und SpaceX-Chef wohnt offenbar in einem Tiny House in der Nähe des Geländes, auf dem SpaceX-Raketen getestet werden.

Elon Musk hat schon vor längerer Zeit angekündigt, dass er all seine Häuser verkaufen wolle. Auf Twitter kündigte er vor wenigen Tagen an, dass dies nun geschehen sei und er seinen Lebensmittelpunkt nach Texas verlagert habe.

Nahe der dortigen Testbasis für SpaceX-Raketen soll Musk nun in einem kleinen, mobilen Häuschen wohnen. Das Tiny House soll Teil einer Siedlung namens Starbase sein, die SpaceX in der Nähe der Ortschaft Boca Chica errichten will.